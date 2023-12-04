منهارة .. أشرف زكي يكشف حالة ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها.. فيديو

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور إثر حادث سير.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الوضع صعب جدا لأن زوجة الفنان أشرف عبدالغفور كانت معه وقت الحادث وتم نقلها للمستشفى، وهي في غرفة لوحدها ولا تعلم بوفاته حتى الآن".

وأضاف: "الفنانة ريهام عبدالغفور ابنة الفنان الراحل منتهية خالص ومنهارة تماما، والموقف صعب جدا"، لافتا :" وكل ما أقولها حاجة تقولي هو اللي كان عارف كل حاجة وبيعمل كل حاجة".

وأوضح: "حالة زوجة أشرف عبدالغفور مستقرة وجيدة جدا، وتعاني فقط من كدمة في منطقة الصدر"، مشيرا: "صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ستكون غدا بمسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة الظهر".



