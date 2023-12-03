نقيب المهن التمثيلية ناعياً الفنان أشرف عبد الغفور: مات أبو المهنة وكبير العيلة

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ، رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور إثر حادث سير قائلاً: "مات كبير العيلة وأبو المهنة أخونا وصديق كل فرد من نقابة الفنانين لدرجة أن النقابة كلها في المستشفى جاءت إثر الخبر الأليم".

وتابع في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، :"رجل نقابة من طراز عظيم حيث تدرج في مناصب نقابية ووصل لمنصب نقيب في فترة عصيبة من فترات النقابة وقدم الكثير".

كشف أن زوجته السيدة فاطمة إصابتها خفيفة لكنها لم تعلم شيئاً حتى الان حيث كان يقود سيارته في طريقه لزيارة ابنته وأنه خبر صادم وحزين ".

وأعلن زكي أن جنازة الراحل المغفور له سوف تشيع غداً في صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد لمثواه الاخير.