مسلسلاته قفلت شوارع.. عمرو أديب ناعيا أشرف عبد الغفور: ظاهرة فنية لا تتكرر

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الذي توفي مساء اليوم إثر حادث سير، قائلا: "يجب أن أعزي في فقدان فنان عظيم، هو الفنان أشرف عبد الغفور، رحمه الله، وبنعي بكل حزن، الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أشرف عبدالغفور توفي بسبب حادث، وكان معه زوجته، وهي في حالة حرجة أيضا"، لافتا إلى أن: "أشرف عبد الغفور 81 سنة، صاحب 280 عمل ما بين مسرحي ودرامي وسينمائي".

وواصل عمرو أديب: "فيه ممثلين في البلد مايتكرروش، وأشرف عبد الغفور مر عليه وقت كان ظاهرة فنية ،وكان له عدد من المسلسلات قفلت الشوارع".