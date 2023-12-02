المشاهدات الأولى| لميس الحديدي: الجاليات بالسعودية والإمارات والبحرين وأمريكا الأكثر تصويتًا في الانتخابات

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن عجلة الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للمصريين لمدة ست سنوات بدأت بتصويت المصريين في الخارج في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON": المؤشرات تقول إن بعض القنصليات والسفارات في عدد من البلدان العربية شهدت إقبالاً ملحوظاً لكن تبقى الأرقام الرسمية تعلن بعد غلق التصويت غداً بعد بدء عمليات الفرز الذي سيبدأ مباشرة باختلاف توقيتات الدول بعد غلق الصناديق".

الانتخابات الرئاسية

ولفتت إلى أن الكتلة الناخبة في الانتخابات الرئاسية تبلغ 67 مليون مصري لهم حق الاقتراع في الداخل والخارج ومن المشاهدات الأولى يتضح أن الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت كما هو المعتاد نسبة لعدد الجاليات في هذه الدول في كل الانتخابات السابقة.

وواصلت: “تاريخياً الجاليات المصرية الاعلى تصويتاً هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وفرنسا والولايات المتحدة وأنها التصويت الأعلى في تصويت المصريين في الخارج”.