عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ اقتصاد: سوق العمل بحاجة ماسة إلى التعليم الفني

مدارس التطبيقية
مدارس التطبيقية

يعتبر التعليم الفني أحد العوامل الرئيسية لتعزيز قوة العمل وتحسين اقتصاد البلاد، لذا يجب أن تتعاون المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وضمان توافق التخصصات والمهارات المقدمة من قبل التعليم الفني مع احتياجات السوق.

وقال الدكتور تامر عبد الراضي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن سوق العمل بحاجة ماسة إلى التعليم الفني والتخصصات المتعلقة به ، لافتا أن التعليم الفني يعتبر جزءًا هامًا من التعليم الذي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة العملية التي تؤهلهم للعمل في مجالات محددة.

txt

فعالية بطب عين شمس ضمن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية

txt

حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق" ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

txt

أخبار التعليم| استمارة الشهادة الإعدادية 2024 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة.. «علوم القاهرة» توجّه بضرورة المشاركة الفعّالة والتصويت الحر بالانتخابات الرئاسية

txt

انطلاق دورة إعداد المدربين TOT والحقيبة التدريبية PTP بـ جامعة عين شمس

txt

لمواكبة سوق العمل .. استحداث لائحة جديدة ببنات جامعة عين شمس

txt

علوم عين شمس تواصل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

txt

موعد امتحانات الفصل الدراسي في الجامعات.. وقائمة محظورات يجب تجنبها في محاولة الغش أو التلاعب بورقة الإجابة

txt

جامعة عين شمس: امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير.. وهذه محظوراتها

txt

معهد إعداد القادة يشهد اليوم انطلاق برنامج تدريبي تحت شعار " رائدات المستقبل"

txt

نائب رئيس عين شمس تشارك في العمومية الـ15 لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية

وأوضح عبد الراضي خلال تصريحاته لصدي البل ،  أحد الجوانب الرئيسية التي يحتاجها سوق العمل من طلاب التعليم الفني هو التخصصات التقنية ، ففي عصر التكنولوجيا الحديثة، تعتبر المهارات التقنية ضرورية لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات في مجالات مثل تطوير البرمجيات وتصميم الويب وتقنية المعلومات والشبكات والتحليلات البيانية. لذا، يجب أن يكون هناك تركيز على تدريب الطلاب في هذه التخصصات التقنية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للعمل في هذه المجالات.

 

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى سوق العمل يحتاج  أيضًا إلى تخصصات في مجالات أخرى مثل الصناعة والبناء والسياحة والضيافة. فالصناعات التقليدية تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد وتحتاج إلى عمال مهرة في مجالات مثل اللحام والنجارة والكهرباء والتشغيل ، أما في مجال البناء، فتحتاج الشركات إلى عمال ماهرين في البناء والتشييد والتصميم المعماري ، وفي قطاع السياحة والضيافة، يحتاج الفنادق والمطاعم إلى موظفين ذوي مهارات في الخدمة وإدارة الفنادق والطهي.

 

بهذه الطريقة، يمكن توفير فرص عمل أفضل للشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

ترشيحاتنا

بعد استهداف القواعد الأمريكية.. الولايات المتحدة تشن ضربات انتقامية في العراق

أخبار الفن| وفاة أشرف عبد الغفور.. وصور سيارته المهشمة في الحادث

بلاش حركات أوفر.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ المصريين بشأن الانتخابات الرئاسية

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

لميس الحديدي تحذر: ارتفاع أسعار الأرز وأزمة محتملة على غرار السكر

ضابط عمليات خاصة إسرائيلي سابق ينشر فيديو مفبرك لأسر مقاتلين من حماس بجباليا .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

في اليوم العالمي لذوي الهمم.. صورة تدمي القلب من قطاع غزة |شاهد

اللحم أبرزها.. أكلات ترفع نسبة الحديد في الجسم

هذا حلم ولا حقيقة!. فيديو يدمي القلوب لطفلة من قطاع غزة

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ