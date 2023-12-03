فعالية بطب عين شمس ضمن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية

نظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، بالتعاون مع رابطة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، ركنا تثقيفيا لتوعية العاملين بكلية الطب والطلبة والزائرين حول خطورة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وما تسببه من عدوى شرسة وأثر هذا الخطر على صحة المجتمع، وكذلك الدور الفعال للأطباء والصيادلة والمرضى في مواجهة هذا الخطر للحد منه والقضاء على مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تزامنا مع احتفالية منظمة الصحة العالمية بالاسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتورة مها حمدي، رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكلية.

أقيم الركن التثقيفي أمام مدرج البنهاوي وبقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة كلية الطب جامعة عين شمس خلال الفترة من 19 - 22 نوفمبر2023 لمدة ثلاث ساعات يوميا بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وقد تم تجهيز المواد التوعوية وتجهيز الأركان التثقيفية وتقديم التوعية ومتابعة عمل استبيان لقياس الوعي للمشاركين خلال الأربعة أيام الخاصة بالحملة التوعوية.

كما تم عرض المواد التوعوية للحاضرين، الذين شملوا 235 من الطلبة والعاملين ومقدمي الخدمة الصحية، في صورة مطبوعات تثقيفية من مراجع طبية، وكذلك من مواد الحملة التوعوية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية الموصى باستخدامها في حملات التوعية بخطورة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وسبل الحد من هذه المشكلة.

وقام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتقديم التوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك للطلبة والعاملين بالكلية، موضحين دور الأطباء وكذلك المرضى في القضاء على خطر مقاومة المضادات الحيوية، وكذلك عن طريق تشغيل فيديوهات توعوية بشاشات الكلية والقسم باللغتين العربية والإنجليزية، حيث استهدف التثقيف أيضا الطلبة غير الناطقين باللغة العربية.

كذلك تم عمل استبيان إلكتروني لقياس الوعي بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية لمعرفة إلمام المشاركين بخطورة مشكلة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وأسبابها، والوسائل التي قد تساعد على الحد منها.

شارك في الاستبيان 138 مشاركا شملوا 75.4% من الطلبة، و9.4% من مقدمي الخدمات الصحية، و6.5% من العاملين بالكلية.

وتراوحت نسب الوعي الصحيحة حول الاستخدام السليم للمضادات الحيوية بين 31.2 % و89.9%، وكان من أكثر الأسباب لتناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية هو عدم الرغبة في زيارة الطبيب، و كان العرض الأكثر شيوعا المؤدي لتناول المضادات الحيوية هو الحمى مع الألم العام بالجسم وكذلك التهاب الحلق.