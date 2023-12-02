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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس تواصل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور علي الالتزام بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للخريطة المعتمدة .

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس،أنه سوف يتم افتتاح المجمع في بداية الترم الثاني لافتا إلى أن المجمع يشكل إنجازًا بكل المقاييس، حيث يتكون من مبنى ضخم يضم الدور الأرضي وأربعة أدوار رئيسة، تضم تسعة معامل كبيرة ويتسع كل دور لمائة طالب، مما يوفر مساحة ملائمة للدراسة والتجارب العملية.
 

وأضاف عميد علوم عين شمس،  أنه تم الانتهاء من امتحانات الميدتيرم والتي تعرف باسم امتحانات الأعمال الفصلية لمختلف الفرق الدراسية.

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتي  تتمثل فى مراجعة الإجراءات الاحترازية وأعمال الصيانة الخاصة بالمعامل وقاعات ولجان الامتحانات.

وأوضح الدكتور محمد رجاء، أنه من المفترض أن تبدأ الامتحانات فى نهاية النصف الثانى من شهر يناير طبقا للخريطة الزمنية للأعلى للجامعات.

يستعرض موقع “صدي البلد” موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:

 
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.
تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.

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