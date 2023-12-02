جامعة عين شمس: امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير.. وهذه محظوراتها

تعد امتحانات الفصل الدراسي الاول بالجامعات المصرية من الكلمات الاكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل ، حيث أكد وزير التعليم والبحث العلمى الدكتور ايمن عاشور علي الالتزام بمواعيد الامتحانات وفقًا للخريطة المعتمدة .



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية قامت بتطوير البنية التحتية بداية من الفصل الدراسي الاول ، لافتا أن الكلية بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول .

وتابع عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه سوف يتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير القادم منوها ،ان الكلية انتهت من امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول منذ أسبوعين.



وأوضح، أن فصل الشتاء تزداد فيه الامراض التنفسية لذلك سوف يتم التشديد علي الكمامة ،لافتا إلى أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول ، من تعقيم اللجان وتوفير المعقمات وتوفير الكواشف الحرارية وغير ذلك من عمل مسارات لدخول الطلاب وتقليل الأعداد باللجان .

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس عن قائمة المحظورات التي يتم حظر استخدامها داخل قاعات امتحانات الجامعات، في إطار جهود مكافحة الغش وضمان نزاهة العملية التعليمية.



ويهدف حظر هذه المحظورات إلى ضمان أن يتم تقييم أداء الطلاب بناءً على معرفتهم الفعلية وقدراتهم الأكاديمية ومن المتوقع أن يقلل هذا الإجراء من محاولات الغش والتلاعب في النتائج، مما يعزز المصداقية والجودة في العملية التعليمية.

و يتم توزيع قائمة المحظورات على الطلاب والمراقبين والأساتذة المشرفين على الامتحانات، بهدف توعيتهم بالافعال المحظورة والالتزام بالقرار، كما تم توفير إرشادات وتوجيهات إضافية للطلاب حول التصرف المناسب أثناء الامتحانات وتجنب استخدام المحظورات.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة الغش الأكاديمي وتعزيز النزاهة في الجامعات. .

ونقدم لكم فى صدى البلد مجموعة من المحظورات التى يمنع على الطلاب إرتكابها داخل لجان الامتحانات والتى لا تختلف من جامعة لأخرى:

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث و كل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

11- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .