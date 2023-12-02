عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير.. وهذه محظوراتها

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تعد امتحانات الفصل الدراسي الاول بالجامعات المصرية من الكلمات الاكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل ، حيث أكد وزير التعليم والبحث العلمى الدكتور ايمن عاشور علي الالتزام بمواعيد الامتحانات وفقًا للخريطة المعتمدة .
 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية قامت بتطوير البنية التحتية بداية من الفصل الدراسي الاول ، لافتا أن الكلية بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول .

وتابع عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه سوف يتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير القادم منوها ،ان الكلية انتهت من امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول منذ أسبوعين.
 

وأوضح، أن فصل الشتاء تزداد فيه الامراض  التنفسية لذلك سوف يتم التشديد علي الكمامة  ،لافتا إلى أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول ، من تعقيم اللجان وتوفير المعقمات وتوفير الكواشف الحرارية وغير ذلك من عمل مسارات لدخول الطلاب وتقليل الأعداد باللجان .

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس عن قائمة المحظورات التي يتم حظر استخدامها داخل قاعات امتحانات الجامعات، في إطار جهود مكافحة الغش وضمان نزاهة العملية التعليمية. 
 

ويهدف حظر هذه المحظورات إلى ضمان أن يتم تقييم أداء الطلاب بناءً على معرفتهم الفعلية وقدراتهم الأكاديمية ومن المتوقع أن يقلل هذا الإجراء من محاولات الغش والتلاعب في النتائج، مما يعزز المصداقية والجودة في العملية التعليمية.

و يتم توزيع قائمة المحظورات على الطلاب والمراقبين والأساتذة المشرفين على الامتحانات، بهدف توعيتهم بالافعال المحظورة والالتزام بالقرار، كما تم توفير إرشادات وتوجيهات إضافية للطلاب حول التصرف المناسب أثناء الامتحانات وتجنب استخدام المحظورات.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة الغش الأكاديمي وتعزيز النزاهة في الجامعات. .

 

ونقدم لكم فى صدى البلد مجموعة من المحظورات التى يمنع على الطلاب إرتكابها داخل لجان الامتحانات والتى لا تختلف من جامعة لأخرى:

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث و كل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

11- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .

امتحانات الفصل الدراسي الأول الجامعات المصرية جوجل وزير التعليم والبحث العلمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بث مباشر .. السيسي يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة

الانتخابات الرئاسية.. سفير مصر ببروكسل: إقبال كبير من المصريين في بلجيكا ولوكسمبورج| صور

حكم قراءة المجربات من الأدعية والأذكار.. دار الإفتاء تجيب

السفير المصري في كازاخستان: توجيهات بتذليل كافة المعوقات أمام الناخبين

بالأسعار .. 5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي بالسوق المصرية

بعد الهزة المدمرة.. مركز رصد الزلازل يطلق تحذيرا عاجلا في اليابان والفلبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ