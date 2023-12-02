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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس عين شمس تشارك في العمومية الـ15 لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية

مؤتمر رؤساء الجامعات
مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط

شاركت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، أعمال الجمعية العامة الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط (CONFREMO) والجمعية العامة الأولى لمؤتمر رؤساء الجامعات في الشرق الأوسط (CR2)؛ والذي ينظم للمرة الأولى في دولة قطر.

حيث استضافت الحدث جامعة قطر، حيث أعربت د. غادة فاروق عن سعادتها بملتقي يجمع رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في المنطقة لتمثيل مجموعة متنوعة من المعرفة والخبرة.
 

حيث أوضحت ، أنه منذ انضمام جامعة عين شمس  إلى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية  عملت على أن تكون متوافقة مع سياستها المتمثلة في كونها عضوا نشطا في كل شبكة أكاديمية تكون جزءا منها.

حيث عقد رؤساء  الجامعات الفرنكوفونية الرائدة في المنطقة مناقشه المجالات ذات الاهتمام المشترك للجامعات الناطقة بالفرنسية في المشهد العالمي المتغير.

وأعربت عن أملها بأن تكون جامعة عين شمس بمثابة منصة لهذه المناقشات، وأن نخرج من هذا الحدث  بتوصيات يمكنها أن تخدم الجامعات في المنطقة

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وفي نفس السياق ، قال سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، "إن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تعتبر واحدة من أهم الوكالات، وهناك العديد من الجامعات التي تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، ونحن سعداء جدا بهذا الاتجاه متعدد اللغات".

من جانبه، لفت جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، إلى أن المتحدثين في المؤتمر سيتطرقون إلى مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، داعيا المشاركين إلى الانخراط في نقاش بناء ومثمر حولها.

وكذلك أشارت لارا كرم البستاني رئيسة مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط، إلى الدور الكبير الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في سوق العمل والمناهج الجامعية وتقييم أساتذتنا والتربويين ضمن الفرنكوفونية العلمية، في ضوء متطلبات ضمان الجودة والتصنيفات الجامعية، لافتة إلى أن هناك العديد من أصحاب المصلحة المشاركين في اجتماعنا

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