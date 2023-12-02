جامعة مدينة السادات تحصد عدة ميداليات في «بارالمبياد الطلاب ذوى الهمم»

اختتمت جامعة مدينة السادات فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣, الذى أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي, والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال الفتره من ٢٩ نوفمبر حتي ٢ ديسمبر بالمدينة الشبابية بأبي قير.



شاركت فريق الجامعة تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هيثم قنديل، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة عزه العمرى مشرف الجهاز الفنى للمنتخب، والدكتور محمد أشرف، والدكتور باسم حجازى، مدير إدارة النشاط الرياضى، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وحصلت الجامعة على ١٢ ميدالية، ٦ ميداليات ذهبية و ٥ ميداليات فضية، و ١ ميدالية برونزية وهى كالتالي:- حصلت الطالبة هايدي سمير على المركز الأول والميداليتان الذهبيتان في سباق ١٠٠ م و ٢٠٠ م، وحصل الطالب عبد الرحمن عتيم على المركز الأول والميداليتان الذهبيتان في رمي الرمح وسباق ٢٠٠ متر،وحصل الطالب أحمد أسامه على والميدالية الذهبية في رمي الرمح ، والميدالية الفضيه في سباق ١٠٠ م، وحصل الطالب محمد طبانه على الميدالية الذهبية في الوثب الطويل الميدالية الفضية في سباق ١٠٠ متر ،وحصلت الطالبه زينب محمد على الميدالية الفضية في سباق ١٠٠ متر، وحصلت الطالبة هاجر حجازي على الميدالية الفضية في سباق ١٠٠ متر، وحصل الطالب محمد رضوان على الميدالية الفضية في دفع الجلة، وحصل الطالب محمود خطابي على الميدالية البرونزية في رمي القرص.

فى السياق ذاته اختتمت فعاليات اللقاء الرياضي لذوى الإعاقة والمقام في المدينة الشبابية في أبى قير شرق الإسكندرية، مساء أمس الجمعة.

وشهد الختام تسليم الجوائز والميداليات حيث أقيم المهرجان تحت شعار «نحن الحياة»، في إطار الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية شريحة ذوى القدرات والهمم، وفى ضوء رؤية مصر٢٠٣٠ وإنطلاقا من أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى الإهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع.

وشارك في الفعاليات، ٦٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٢٥جامعة مصرية إلى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات، وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير، شهدت كافة المسابقات في العاب ( تنس الطاولة – رفع أثقال – كرة طائرة جلوس – كرة الهدف – العاب القوي) في إعاقات (حركي ، ذهني ، كف بصري ، قصر القامة) للبنين والبنات .

وتم توزيع الميداليات والهدايا التذكارية علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الألعاب.

ويهدف المهرجان إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين من ذوي الهمم،و التعرف على طرق التحكيم وأساليب التنظيم، وإستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم، إلى جانب الإسهام من خلال الرياضة في المحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، كما يسهم المهرجان في إكتشاف المواهب الرياضية من ذوى الهمم وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، وإستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات في إكتشاف الأبطال والموهوبين من ذوى الهمم بكافة الألعاب الرياضية .