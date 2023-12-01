عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع مذكرة تفاهم مع البحوث الإيطالية لإنشاء مركز مشترك للعلوم الفلكية

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، ورشة عمل مُشتركة بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار تحت عنوان "أهمية العلوم والتكنولوجيا في مجال حماية التراث الحضاري"، بحضور المستشار العلمي والثقافي دومينيكو مارتينيز، والبروفيسور جوسبينا كابرياتي، والبروفيسور أندريا انجيليني من المركز الوطني للبحوث بدولة إيطاليا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

افتتح الورشة الدكتور جاد القاضي، وأكد خلال كلمته على أهمية التعاون بين المعهد والجانب الإيطالي، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم خلال العام الجاري؛ لإنشاء مركز مشترك للفلك والعلوم الفلكية في مصر؛ بهدف دراسة مجالات الفلك والفيزياء الفلكية، بما في ذلك دراسة الثقوب السوداء والكواكب الخارجية وعلم الفلك النظري، مما يُعزز من قدرات مصر في مجال علوم الفلك.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن الورشة تناولت تقديم شرح عن إمكانيات المعهد فى مجال التراث الحضاري سواء الاستكشاف أو الحماية من المخاطر الطبيعية وكذلك تقديم نبذة عن الدراسات الجيوفيزيقية التى تمت في "تل المسخوطة" بمحافظة الإسماعيلية، كمشروع مُشترك بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمركز الوطني للبحوث بإيطاليا، كما تم تناولت استخدامات بعض التقنيات في مجال الجيوفيزياء لدراسة وتفسير الآثار السلبية على بعض الأثار المصرية القديمة وكيفية حمايتها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هند عزت الباحثة بمعمل أبحاث الفضاء، أن الورشة تناولت دراسة بعض الأمثلة للحالات الخاصة باستخدام مغناطيسية الجيوفيزياء الأرضية في نطاق بعض الأماكن الأثرية في مصر.

شهد فعاليات ورشة العمل، الدكتور أحمد غطاس نائب رئيس المعهد، والدكتور عباس محمد رئيس قسم المغناطيسية والكهربية الأرضية بالمعهد، والدكتور طارق فهمي رئيس معمل المغناطيسية الأرضية بالمعهد، والدكتور أشرف خزيم بمعمل الكهربية بالمعهد، والدكتور مدحت إبراهيم أستاذ الأطياف وتطبيقاتها بالمركز القومي للبحوث، ولفيف من الباحثين بالمعهد القومي للبحوث الفليكة وبعض المراكز البحثية والجامعات المصرية.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

ترشيحاتنا

الخارجية الإسرائيلية: منظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني

عدا لجنتين.. الهيئة الوطنية: لجان الانتخابات بالخارج منتظمة في فتح وغلق أبوابها

نشرة «الداخلية»| محاولة اختطاف صاحب مصنع.. وسقوط مستريح المنوفية.. وضبط 11 ألف قضية تسول

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

إعلام الاحتلال: إسرائيل تريد تهدئة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

3 مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إرتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ