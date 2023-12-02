معهد إعداد القادة يشهد اليوم انطلاق برنامج تدريبي تحت شعار " رائدات المستقبل"

يعتزم معهد إعداد القادة تنظيم البرنامج التدريبي إعداد القادة العام تحت شعار تكافؤ الفرص، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف هالة الأمين مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

ويقام البرنامج خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2023، بهدف التوعية بقضايا تمكين المرأة ومكافحة العنف، وكذلك التغذية السليمة والصحة الإنجابية، إلى جانب توضيح دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة القضايا المجتمعية، ومحاضرات حول قضايا الطلاق والخطاب الديني المعتدل ودور الإعلام في بناء الوعي.

وصرح الدكتور كريم همام أن المعهد يسعى من خلال هذا البرنامج إلى إعداد جيل من الفتيات القادرات على المساهمة في بناء مستقبل الوطن، من خلال تأهيلهن وتدريبهن ونشر الوعي بينهن بشتى قضايا المجتمع.