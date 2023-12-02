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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمواكبة سوق العمل .. استحداث لائحة جديدة ببنات جامعة عين شمس

كلية البنات جامعة
كلية البنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس، إعداد لائحة جديدة هذا العام بنظام الساعات المعتمدة تتضمن برامج متنوعة وجديدة تعتمد على كيفية إعداد معلمة متميزة أكاديميًا وثقافيًا ومهاريًا وقادرة على مواجهة التحديات والتعامل بمهنية مع ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة المجتمع.

قالت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، إن ذلك يأتي في إطار سعي الكلية لتأهيل كوادر متميزة وإعداد معلمة متخصصة في مجال التربية والتعليم تكون قادرة على إعداد نشء قادر على الإبداع والابتكار لمواجهة التحديات.
 

أضافت الدكتورة اميرة يوسف، أن هذه اللائحة ببرامجها المتميزة تتوافق واحتياجات سوق العمل في مصر والخارج.

 شاركت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس أعمال الجمعية العامة الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط (CONFREMO) والجمعية العامة الأولى لمؤتمر رؤساء الجامعات في الشرق الأوسط (CR2)؛ والذي ينظم للمرة الأولى في دولة قطر.

وعن هذه الاستضافة أعربت الدكتورة غادة فاروق عن سعادتها بملتقي يجمع رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في المنطقة لتمثيل مجموعة متنوعة من المعرفة والخبرة، حيث أوضحت أنه منذ انضمام جامعة عين شمس إلى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية  عملت على أن تكون متوافقة مع سياستها المتمثلة في كونها عضوا نشطا في كل شبكة أكاديمية تكون جزءا منها.

 عقد  رؤساء  الجامعات الفرنكوفونية الرائدة في المنطقة مناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك للجامعات الناطقة بالفرنسية في المشهد العالمي المتغير.

أعربت عن أملها بأن تكون جامعة عين شمس بمثابة منصة لهذه المناقشات، وأن ينتهى الحدث  بتوصيات يمكنها أن تخدم الجامعات في المنطقة.

وفى ذات السياق، قال سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، "إن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تعتبر واحدة من أهم الوكالات، وهناك العديد من الجامعات التي تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، ونحن سعداء جدا بهذا الاتجاه متعدد اللغات".

من جانبه، لفت جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، إلى أن المتحدثين في المؤتمر سيتطرقون إلى مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، داعيا المشاركين إلى الانخراط في نقاش بناء ومثمر حولها.

وكذلك أشارت لارا كرم البستاني رئيسة مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط، إلى الدور الكبير الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في سوق العمل والمناهج الجامعية وتقييم الأساتذة والتربويين ضمن الفرنكوفونية العلمية، في ضوء متطلبات ضمان الجودة والتصنيفات الجامعية.

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