موعد امتحانات الفصل الدراسي في الجامعات.. وقائمة محظورات يجب تجنبها في محاولة الغش أو التلاعب بورقة الإجابة

تعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية من الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل ، حيث أكد وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور على الالتزام بمواعيد الامتحانات وفقًا للخريطة المعتمدة.



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ومن جهته، قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية قامت بتطوير البنية التحتية بداية من الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أن الكلية بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وتابع عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه سيتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير القادم منوها بأن الكلية انتهت من امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول منذ أسبوعين.

وأوضح أن فصل الشتاء تزداد فيه الأمراض التنفسية لذلك سوف يتم التشديد على الكمامة، لافتا إلى أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ، من تعقيم اللجان وتوفير المعقمات وتوفير الكواشف الحرارية وغير ذلك من عمل مسارات لدخول الطلاب وتقليل الأعداد باللجان .

وكشف الدكتور أحمد جلال عن قائمة المحظورات التي يتم حظر استخدامها داخل قاعات امتحانات الجامعات، في إطار جهود مكافحة الغش وضمان نزاهة العملية التعليمية.

ويهدف تطبيق هذه المحظورات إلى ضمان أن يتم تقييم أداء الطلاب بناءً على معرفتهم الفعلية وقدراتهم الأكاديمية، ومن المتوقع أن يقلل هذا الإجراء من محاولات الغش والتلاعب في النتائج، مما يعزز المصداقية والجودة في العملية التعليمية.

ويتم توزيع قائمة المحظورات على الطلاب والمراقبين والأساتذة المشرفين على الامتحانات، بهدف توعيتهم بالأفعال المحظورة والالتزام بالقرار، كما تم توفير إرشادات وتوجيهات إضافية للطلاب حول التصرف المناسب أثناء الامتحانات وتجنب استخدام المحظورات.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة الغش الأكاديمي وتعزيز النزاهة في الجامعات. .

ونقدم لكم عبر “صدى البلد” مجموعة المحظورات التي يجب على الطلاب عدم ارتكابها داخل لجان الامتحانات والتي لا تختلف من جامعة لأخرى:

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث و كل أنواع السماعات التي تستخدم فى الغش.

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسي كامل".

11- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .



ومن جهته، قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه سيتم افتتاح مجمع جديد في بداية الترم الثاني، لافتا إلى أن المجمع يشكل إنجازًا بكل المقاييس، حيث يتكون من مبنى ضخم يضم الدور الأرضي و4 أدوار رئيسة، تضم 9 معامل كبيرة، ويتسع كل دور لـ 100 طالب؛ مما يوفر مساحة ملائمة للدراسة والتجارب العملية.

وأضاف عميد علوم عين شمس، أنه تم الانتهاء من امتحانات الميدتيرم والتي تعرف باسم امتحانات الأعمال الفصلية لمختلف الفرق الدراسية.

وكشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تتمثل فى مراجعة الإجراءات الاحترازية وأعمال الصيانة الخاصة بالمعامل وقاعات ولجان الامتحانات.

وأوضح الدكتور محمد رجاء، أنه من المفترض أن تبدأ الامتحانات فى نهاية النصف الثاني من شهر يناير طبقا الخريطة الزمنية للأعلى للجامعات.



ويستعرض موقع “صدي البلد” موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.