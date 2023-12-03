حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق" ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق".

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط وتنسيق الدكتور حاتم العبد مدير المركز.

يأتى ذلك لمواكبةً لتوجه الدولة بالاعتناء بحقوق الإنسان واضطلاعًا بالدور الوطني المنوط به وإيمانًا بحتمية تثقيف الشباب تثقيفًا علميًّا متميّزًا.

تهدف الندوة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة ولكي يكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون وتتناول الندوة ماهية حقوق الإنسان وأنواعها ومصادرها المختلفة وآليات تطبيقها.

وذلك بمدرج 6 المبنى الأدبي كلية البنات اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 10.

نظمت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ،دورة مجانية لطلاب الماجستير والدكتوراه بأقسام : (العلوم التربوية والاعلام البيئي – العلوم الانسانية البيئية – العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية )، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وبإشراف الدكتورة ريهام رفعت القائم بعمل عميدة الكلية.



تهدف الدورة إلى التدريب على كيفية كتابة و إعداد البحث والتقدم به لمجلة العلوم البيئية ، وقد قام ا.د عبد المسيح سمعان أستاذ التربية البيئية و الوكيل السابق للكلية ، وأحد مؤسسى قسم العلوم التربوية و الإعلام البيئى ، بإعداد و إلقاء الدورة التدريبية و التى لاقت إقبالاً كبيراً من طلاب الأقسام الثلاثة.



ومن المقرر عقد دورة أخرى لاحقة للتعرف على كيفية النشر الدولى بالمجلات العلمية ، و توثيق المراجع بالبحث العلمى ، و سيتم الإعلان عنها لاحقا على الصفحة الرسمية لكلية الدراسات العليا و البحوث البيئية.

حضر الندوة و شارك بها لفيف من رؤساء الاقسام وأساتذة الكلية والمعيدين بالكلية.