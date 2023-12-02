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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| استمارة الشهادة الإعدادية 2024 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة.. «علوم القاهرة» توجّه بضرورة المشاركة الفعّالة والتصويت الحر بالانتخابات الرئاسية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

استمارة الشهادة الإعدادية 2024 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة
 

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2024 ، حيث يبحث طلاب الشهادة الإعدادية عن كافة التفاصيل المتعلقة بشأنها لضمان عدم الوقوع في أي أخطاء في إجراءات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

خليك إيجابي.. «علوم القاهرة» توجّه بضرورة المشاركة الفعّالة والتصويت الحر بالانتخابات الرئاسية

وجّه الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، كل منسوبي الكلية  بضرورة المشاركة الفعالة والتصويت الحر فى الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا وليحمل كل منا شعار نعم للمشاركة.. خليك إيجابى انزل شارك .. صوتك امانة.
 

رغم أنها تبعد 580 سنة ضوئية.. خلية النحل تظهر بجوار القمر الآن

تزين سماء مصر، الليلة، بمشهد فلكي جذّاب عندما يقترن القمر مع الحشد النجمي أو ما يُطلق عليه خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.

الطالب والاستحقاقات الدستورية في ندوة دار العلوم بجامعة القاهرة

نظمت كلية دار العلوم تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، ندوة تحت عنوان" الطالب الجامعي والاستحقاقات الدستورية"، تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك) حاضر فيها الدكتور أيمن السعدني مدرس القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وذلك بحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب

جامعة عين شمس: امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير.. وهذه محظوراتها

تعد امتحانات الفصل الدراسي الاول بالجامعات المصرية من الكلمات الاكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل ، حيث أكد وزير التعليم والبحث العلمى الدكتور ايمن عاشور علي الالتزام بمواعيد الامتحانات وفقًا للخريطة المعتمدة

التعليم العالي : "القومي للبحوث" يطلق قافلة طبية بالجيزة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمام الدولة بتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصري، موضحًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المُبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.

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