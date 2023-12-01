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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|هيئة فولبرايت تقدم منحا لطلاب الجامعات التكنولوجية.. نصائح مهمة لوقاية تلاميذ المدارس من الأمراض التنفسية بفصل الشتاء

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نصائح مهمة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض التنفسية بفصل الشتاء

تتزايد حالات العدوى الفيروسية، مع حلول فصل الشتاء، مستهدفة بشكل أساسي الجهاز التنفسي وتسبب التهابات مزعجة، وينتقل معظم هذه العدوى عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروسات في الهواء، وهناك بعض الأنواع التي يمكن أن تنتقل عن طريق اللعاب أيضًا.
 

جامعة الأقصر تحث الطلاب على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

 

بأسعار غير قابلة للمنافسة.. منفذان لبيع اللحوم والأسماك والفاكهة بجامعة عين شمس

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، تفاصيل إقامة منفذين لبيع منتجات كلية الزراعة من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك ودواجن  بأسعار مخفضة للعاملين بالجامعة والذي يخدم كافة العاملين بالجامعة.

التعليم العالي: ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية إلى 28 مليار جنيه خلال 2023

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
 

جامعة طنطا: 3 ندوات لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية
 

نظمت جامعة طنطا لليوم السادس على التوالي ٣ ندوات بكليات  الزراعة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبمشاركة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة
 

التعليم العالي: هيئة الفولبرايت تقدم منحا لطلاب الجامعات التكنولوجية
 

أكد الدكتور. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن برنامج فولبرايت في مصر يعُد أحد البرامج الرائدة للتبادل التعليمي والثقافي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المُتبادل من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمُدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمُساهمة في إيجاد حلول للقضايا المشتركة،مع ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المُقدمة للباحثين المصريين من هيئة فولبرايت، خاصة في ظل علاقات التعاون المُثمرة، والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات.

جامعة عين شمس جامعة الاقصر التعليم العالي جامعة طنطا

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