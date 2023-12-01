نصائح مهمة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض التنفسية بفصل الشتاء

تتزايد حالات العدوى الفيروسية، مع حلول فصل الشتاء، مستهدفة بشكل أساسي الجهاز التنفسي وتسبب التهابات مزعجة، وينتقل معظم هذه العدوى عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروسات في الهواء، وهناك بعض الأنواع التي يمكن أن تنتقل عن طريق اللعاب أيضًا.

في هذا السياق، طالبت الدكتورة سامية عبده، مدير الطب الوقائي بجامعة عين شمس، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات التنفسية. مؤكدة على أهمية اتباع نصائح التعامل السليم مع هذه الفيروسات للحفاظ على صحة الفرد والحد من انتشار العدوى.

النصائح المهمة للطلاب

وجهت الدكتورة سامية عبده بعض النصائح المهمة للطلاب، بهدف قضاء أيام دراسية صحية وآمنة خلال فصل الشتاء. تشمل هذه النصائح:

1. غسل اليدين بانتظام: يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وخاصة بعد العطس أو السعال أو لمس الأسطح الملوثة. في حالة عدم توفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة عالية من الكحول.

2. تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال: يجب استخدام الكوع أو الأنسجة المنديمة عند العطس أو السعال، وتجنب استخدام اليدين المكشوفتين لمنع انتقال الفيروسات.

3. تجنب لمس الوجه: يجب تجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين غير المغسولتين، حيث يمكن أن تكون الأيدي ملوثة بالفيروسات المسببة للعدوى.

4. الابتعاد عن المصابين: ينصح بتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية، والابتعاد عن المناطق المكتظة بالجماهير في حالة وجود تفشي للعدوى.

5. تقوية الجهاز المناعي: ينبغي تعزيز الجهاز المناعي من خلال تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية، وممارسة الرياضة بانتظام.

6. التواجهة العامة: يجب تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة، والحفاظ على مسافة آمنة بين الأفراد في الأماكن العامة.

7. التهوية المناسبة: ينصح بتهوية المنازل والمكاتب والفصول الدراسية بانتظام، من خلال فتح النوافذ لتدخل الهواء النقي وتهوية الأماكن المغلقة.

8. التطعيمات: يُنصح بأخذ التطعيمات المناسبة للوقاية من الأمراض التنفسية، مثل التطعيم ضد الإنفلونزا.

تشدد الدكتورة سامية عبده على أن اتباع هذه النصائح البسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتقال العدوى ويحمي الفرد والمجتمع من الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء. مؤكدة على ضرورة توعية الجميع بأهمية الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحتهم.