لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

يحدث الاكتئاب الموسمي بسبب التغيرات المناخية، وهو نوع من أنواع الاضطرابات العاطفية ، ويبدأ وينتهي في الأوقات نفسها تقريبًا كل عام في فصل الخريف وتستمر حتى أشهر الشتاء.

أسباب الإصابة بالاكتئاب الموسمي

ويشعر الشخص المصاب بالاكتئاب الموسمي بوهن قوته وتقليل حيوته، وتقلب المزاج، وتظهر أعراض الاكتئاب الموسمي في نهاية الخريف أو بداية الشتاء وتختفي في الأيام المشمسة خلال الربيع والصيف، وقد تبدأ الأعراض خفيفة ثم تصبح أكثر حدة.

ما زال السبب الدقيق وراء الاكتئاب الموسمي الذي غالبا ما يكثر حدوثه في فصل الشتاء غير معروف، وهناك بعض العوامل التي يكون لها دورا في الإصابة بهذا الاكتئاب الموسمي، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ الساعة البيولوجية (النظم اليوماوي) :

قد يؤدي انخفاض معدل التعرض لأشعة الشمس في فصلَي الخريف والشتاء إلى الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي الشتوي (SAD)؛ إذ يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في معدل التعرض لأشعة الشمس إلى اختلال ساعة الجسم الداخلية والشعور بالاكتئاب.

أسباب الإصابة بالإكتئاب الموسمي

_ مستويات السيروتونين :

ويعتبر السيروتونين هو مادة كيميائية في الدماغ (ناقل عصبي) تؤثر في المزاج، ويمكن أن يكون لانخفاض مستوى هذه المادة دور في الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي، ويمكن أن تتسبب قلة التعرض لأشعة الشمس في انخفاض مستوى السيروتونين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.

_ مستويات الميلاتونين:

و يمكن لتغيير فصول السنة أن يسبب اضطرابًا في مستوى توازن الميلاتونين في الجسم، الذي يؤثر في أنماط النوم والمزاج.