عدم التركيز والإرهاق| أعراض كسل الغدة الدرقية.. اعرفها

يحدث كسل الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، وهي غدة تشبه الفراشة أو ربطة القوس توجد في الجهة الأمامية من الرقبة.



أعراض كسل الغدة الدرقية

وتتحكم الغدة الدرقية بضغط الدم، ومعدل نبضات القلب، ودرجة حرارة الجسم، والوزن، وغيرها من الوظائف الحيوية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وتختلف أعراض كسل الغدة الدرقية من شخص لآخر، ومن أبرزها ما يلي :

_ الشعور بالبرد على الرغم من حرارة الجو.

_ عدم التركيز.

_ الإرهاق.

أعراض كسل الغدة الدرقية

_ زيادة الوزن.

_ انتفاخ الوجه.

_ الحساسية المتزايدة تجاه البرودة.

_ ألم المفاصل والعضلات.

_ الإمساك.

_ جفاف البشرة.

_ تساقط الشعر وجفافة.

_ غزارة الحيض أو عدم انتظام فتراته.

_ مشاكل في الخصوبة.

_ الاكتئاب.

_ بطء نبضات القلب.