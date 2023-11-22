أسباب غير متوقعة لكسل الغدة الدرقية.. احذرها

يحدث كسل الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، وهي غدة تشبه الفراشة أو ربطة القوس توجد في الجهة الأمامية من الرقبة.



أسباب كسل الغدة الدرقية

وتتحكم الغدة الدرقية بضغط الدم، ومعدل نبضات القلب، ودرجة حرارة الجسم، والوزن، وغيرها من الوظائف الحيوية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وقد يحدث كسل الغدة الدرقية لعدة أسباب، وتشمل ما يلي :

_ الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية التي يقوم فيها الجسم بمهاجمة الغدة الدرقية (مثل: مرض هاشيموتو).

أسباب كسل الغدة الدرقية

_ العلاج السابق للغدة الدرقية، مثل: العلاج الإشعاعي، والجراحة وغيرهما.

_ قلة اليود في الغذاء.

_ الإصابة بها منذ الولادة (مشاكل خلقية).

_ أمراض الغدة النخامية.

_ استخدام بعض الأدوية يؤدي لكسل الغدة الدرقية.