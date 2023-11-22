أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

قال الدكتور جمال شعبان استشاري القلب، عميد معهد القلب سابقا، إن هناك أشخاص أكثر عرضة لأمراض القلب من غيرهم؛ بسبب ارتكابهم أخطاء في نظامهم الغذائي والحياتي الخاص به.

أخطاء نرتكبها يوميا وتضر بصحة القلب

وكتب جمال شعبان في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، “يمرض قلبه سريعًا.. ذلك الذي يملأ بطنه بالطعام .. ذلك الذي يأكل كثيرا من الخبز، والأرز والمكرونة والمعجنات.. ذلك الذي يتعشى ثم ينام”.

وأكمل جمال شعبان، أنه "يمرض قلبه سريعًا.. ذلك الذي يطهو طعامه بالسمن الصناعي، والزيوت المهدرجة، ويتناول كثيرا من اللحوم الحمراء والمصنعة، والدقيق وملح الطعام.. ذلك الذي لا يأكل الفاكهة وكثيرا من الخضروات".

وأضاف جمال شعبان في منشوره،: "يمرض قلبه سريعًا.. ذلك الذي يشرب كثيرا من الصودا.. ذلك الذي يشرب كثيرا من العصائر المحلاة بالسكر.. ذلك الذي لا يشرب قدرا كافيا من المياه".

أخطاء نرتكبها يوميا وتضر بصحة القلب

وواصل جمال شعبان،: “يمرض قلبه سريعًا.. ذلك الذي لا يمارس الرياضة بانتظام.. ذلك الذي لا يمشي ولا يجري.. ذلك الذي يدمن الجلوس طويلًا.. ذلك الذي لا ينام مدة كافية من النوم العميق” .

وتابع جمال شعبان،: "يمرض قلبه سريعًا.. ذلك الذي يلتهم السيجارة.. ذلك الذي يجالس المدخنين.. ذلك الذي أدمن ارتياد الكافيهات التي تتلبد سماؤها بدخان الشيشة".



واستكمل جمال شعبان، منشوره: "يمرض قلبه سريعا.. ذلك الذي يهمل متابعة السكر والضغط والكولسترول.. ذلك الذي لا يتكيف مع ضغوط الحياة.. ذلك الذي يغضب كثيرا.. وينفعل كثيرا.. ولا يتقن فن الابتسام".