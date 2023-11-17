نفسي أم عضوي.. جمال شعبان يوضح أخطر أسباب الشعور بالإرهاق والتعب المستمر

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أبرز أسباب الشعور بالتعب والإرهاق بشكل دائم.

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق والتعب



وقال جمال شعبان في منشوره، “أنا حاسس بالتعب مرهق دائما، ومجهودي قليل، يا تري ايه أسباب التعب؟”.

وأوضح جمال شعبان، بأن الأسباب كثيرة ومتنوعة، وتشمل :

_مشاكل في نمط الحياة

_ تحميل متزايد في مجهود بدني

_ نقص في النشاط الجسدي

_ قلة النوم

_ زيادة الوزن أو السمنة

_ فترات من التوتر العاطفي

_ ملل

_ حزن

_ تناول بعض الأدوية، مثل: مضادات الاكتئاب أو المهدئات.

_ استخدام الكحول بشكل منتظم

_ استخدام العقاقير غير المشروعة، مثل : الكوكايين

_ استهلاك الكثير من الكافيين.

_ عدم تناول نظام غذائي صحي مغذي

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق والتعب



وأضاف جمال شعبان ، بأن هناك أسباب اخرى وراء الشعور بالإرهاق والتعب المستمر، وتتعلق بالظروف الصحية الجسدية، وتشمل :

_ الأنيميا ( فقر الدم)

_ نقص فيتامين دال

_ التهاب المفاصل

_ فيبروميالچيا

_ متلازمة التعب المزمن

_ الالتهابات ، مثل البرد والانفلونزا

_ مرض أديسون، وهو اضطراب يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات في الغدة الكظرية

قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية

فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

_ اضطرابات النوم ، مثل الأرق.

_ اضطرابات الأكل ، مثل فقدان الشهية.

_ اضطرابات المناعة الذاتية

_ فشل القلب الاحتقاني

_ السرطان

_ مرض السكري

_ مرض الكلي

_ مرض الكبد

_ مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

_ انتفاخ الرئة

وأكمل الدكتور جمال شعبان، بأن هناك بعض مشاكل الصحة العقلية والتي قد تسبب الشعور بالإرهاق والتعب المستمر، ومن أهمها :

_ القلق .

_ الاكتئاب

_ الاضطراب العاطفي الموسمي.