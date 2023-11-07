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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

المشروبات الغازية
المشروبات الغازية

يشكل إستهلاك المشروبات الغازية بكقرة مخاطر صحية كبيرة للكبار والأطفال، كالإصابة بهشاشة العظام، وتسوس الاسنان وغيرها من المخاطر الصحية.

 

أشخاص ممنوعين من تناول المشروبات الغازية

 

وكشف موقع "Livestrong"، بأن هناك بعض الأشخاص قد يشكل إستهلاك المشروبات الغازية عليهم مشاكل صحية أكبر من غيرهم.

 

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وأضاف الموقع بأن الأطباء يحذرون بعض الأشخاص من استهلاك المشروبات الغازية لما قد تسبب به من مشاكل صحية خطيرة عليهم، ومن أبرزهم :

_  مرضى الربو.

_  مرضى الانسداد الرئوي المزمن .

 

أشخاص ممنوعين من تناول المشروبات الغازية

 

وأفاد الموقع بأن شرب المشروبات الغازية لهؤلاء الأشخاص يمكن أن يضرهم بشكل كبير، وذلك لأن الرئة لديهم تملك قدرة محدودة على التعامل مع المستوى المتزايد من الالتهاب الناجم الذي تتسبب به المشروبات الغازية.

 

وأضاف الموقع، بأن المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين، مما يجعلها تتداخل مع بعض أدوية مرض الانسداد الرئوي المزمن.

المشروبات المشروبات الغازية مرضى الربو مرضى الانسداد الرئوي تسوس الأسنان هشاشة العظام

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