بخلاف التسوس وهشاشة العظام.. مخاطر صادمة تتسبب بها المشروبات الغازية|احذرها

لا يستغى البعض عن إستهلاك المشروبات الغازية بجانب وجباتهم، وبالرغم من مذاقها الذي لا يقاوم، فإن لشربها بكثرة قد يتسبب في العديد من الاضرار على الصحة.

أضرار الإكثار من المشروبات الغازية

ولا تؤثر المشروبات الغازية على الاسنان وتسبب في هشاشة العظام فقط، وانما تسبب في العديد من المشاكل الصحية الأخرى عند استهلاكها بكثرة.

وكشف موقع "Livestrong"، أن هناك أضرار اخرى يمكن أن تسببها إستهلاك المشروبات الغازية بكثرة، وتشمل ما يلي:

- تفاقم أعراض الربو، مثل: ضيق التنفس، وألم الصدر.

أضرار الإكثار من المشروبات الغازية

- زيادة مستويات الالتهاب في الرئة.

- مرض الانسداد الرئوي المزمن، والتي تحدث نتيجة وجود ثاني أكسيد الكربون (CO2) المذاب في الماء الذي ينتج الفقاعات ويعطيها المذاق المميز.