وكيل الأزهر: المشروع الصيفي القرآني مبادرة كريمة برعاية الإمام الأكبر

أشاد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بانطلاق «المشروع القرآني الصيفي» للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي برعاية وتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويُعد مبادرة قرآنية مباركة تُعزز دور الأزهر في خدمة كتاب الله وتحفيظه للنشء في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح وكيل الأزهر خلال منشوره بصفحته على موقع فيس بوك، أن المشروع الصيفي يهدف إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا وبناتنا للنهل من معين القرآن الكريم خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يُسهم في بناء أجيال تربطها علاقة وثيقة بكتاب الله عز وجل، ويُرسخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوسهم.

ووجه وكيل الأزهر، التحية لأبنائه وبناته من حفظة كتاب الله، داعيًا الله أن يديمهم من أهل القرآن وخاصته، كما توجه بالشكر الجزيل لجميع القائمين على المشروع من قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، مشيدا بجهودهم المخلصة في الإشراف على المشروع وتنفيذه في مختلف المناطق والمعاهد ومكاتب التحفيظ الأهلية.

جدير بالذكر أن المشروع يُنفذ عبر محورين أساسيين: الأول «احفظ مقررك» داخل المعاهد الأزهرية ثلاثة أيام أسبوعيًا، والثاني «عشرة آلاف خاتم» بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وينفذ وفق خطة متابعة دقيقة من إدارات شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية؛ لمتابعة التلاميذ وتقييم مستوياتهم وقياس مدى استفادتهم.