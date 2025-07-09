فوائد حليب الإبل، في خضم السباق العالمي لاكتشاف حلول طبيعية للحد من تفشي مرض السكري، يظهر حليب الإبل كمفاجأة غذائية غير متوقعة ذات تأثير مذهل على هذا المرض الذي يعاني منه أكثر من 400 مليون شخص حول العالم.

فوائد حليب الإبل

فى إطار هذا قالت الدكتورة إيمان عبد العظيم استشارية الأطفال فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه حليب الإبل يعرف منذ القدم بفوائده الغذائية، لكنه اليوم يلفت أنظار العلماء من جديد كأحد الأسلحة المحتملة في مواجهة مرض السكري، الذي يصيب ملايين البشر حول العالم.

فما السرّ في هذا المشروب الصحراوي الأبيض؟ وهل يمكن أن يصبح علاجًا طبيعيًا فعالًا لهذا المرض المزمن؟

قوة طبيعية لحليب الإبل

تشير الدراسات الحديثة إلى أن حليب الإبل يحتوي على بروتينات فريدة تشبه الأنسولين في تأثيرها، ما يجعله مفيدًا في خفض نسبة السكر في الدم. كما يتميز بسهولة الهضم واحتوائه على نسب منخفضة من الدهون، مما يجعله مثاليًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

مضاد للالتهابات ومقوٍ للمناعة

أظهرت التجارب أن حليب الإبل غني بالأجسام المضادة والفيتامينات مثل فيتامين C وB12، مما يساعد في تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات المصاحبة لمرض السكري.

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

مزايا إضافية لصحة الجسم

حليب الإبل ليس فقط مفيدًا لمرضى السكري، بل إنه يعزز المناعة، ويكافح الالتهابات، ويحسّن من صحة القلب. كما أظهرت الدراسات أنه مفيد في حالات التوحد واضطرابات الجهاز الهضمي.

ما الذي يميز حليب الإبل عن غيره؟

حليب الإبل غني بالفيتامينات (C وB12) والمعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم، ولكنه يتميز بتركيبته الفريدة التي تحتوي على جزيئات بروتينية صغيرة تشبه الأنسولين البشري. هذه الجزيئات قادرة على اختراق جدار المعدة دون أن تتحطم، ما يسمح لها بالوصول إلى مجرى الدم مباشرة والعمل على خفض نسبة السكر.

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

دراسات

أثبتت دراسة نشرتها مجلة "Journal of Dairy Science" أن مرضى السكري الذين تناولوا نصف لتر من حليب الإبل يوميًا لمدة ثلاثة أشهر لاحظوا تحسنًا ملحوظًا في مستويات السكر في الدم، إضافة إلى تقليل اعتمادهم على الأنسولين بنسبة وصلت إلى 30%.

هل توجد آثار جانبية عند استهلاك حليب الإبل ؟

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

رغم فوائده، فإن استهلاك حليب الإبل يجب أن يكون تحت إشراف طبي، خصوصًا لمن يتناولون أدوية خافضة للسكر، يُنصح دائمًا بشراء الحليب من مصادر موثوقة والتأكد من بسترته قبل الاستخدام لتجنب الإصابة بالبكتيريا الضارة.