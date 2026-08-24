الدعم النقدي الجديد.. حقيقة صرف 1300 جنيه لبطاقة التموين وموعد التطبيق

يترقب ملايين المستفيدين من منظومة الدعم التمويني في مصر تفاصيل التحول المقترح من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، خاصة مع تداول أرقام تتحدث عن إمكانية حصول الفرد على مخصص شهري يصل إلى 325 جنيهًا.

وبحسب هذا التصور، يمكن أن تبلغ قيمة الدعم لبطاقة التموين التي تضم 4 أفراد نحو 1300 جنيه شهريًا، وهو ما أثار تساؤلات حول حقيقة هذا المبلغ، وموعد بدء تطبيق النظام الجديد، وما إذا كان سيتم إلغاء بطاقة التموين بصورتها الحالية.

لكن قبل احتساب قيمة الدعم للأسرة، من المهم التأكيد أن الأرقام المتداولة تأتي في إطار تصورات ومقترحات لم تعتمد نهائيًا، وبالتالي لا تمثل حتى الآن قيمة رسمية ثابتة لجميع المستفيدين.

ما حقيقة الدعم النقدي الجديد؟

تقوم فكرة الدعم النقدي على تغيير آلية حصول المواطن على الدعم، بحيث ينتقل النظام من توفير مجموعة محددة من السلع التموينية إلى تخصيص قيمة مالية للمستفيد يمكن استخدامها في شراء احتياجاته وفق القواعد التي ستحددها المنظومة.

وتحدث هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، عن تصور يتضمن تخصيص 325 جنيهًا شهريًا لكل فرد، مع تقسيم المبلغ بين دعم للخبز ودعم للسلع التموينية.

ولا يقتصر التصور على تغيير قيمة وطريقة صرف الدعم، وإنما يشمل أيضًا إعادة تنظيم منافذ التموين وتطويرها لتصبح أقرب إلى المتاجر الصغيرة التي توفر تشكيلة متنوعة من المنتجات.

325 جنيهًا للفرد.. ماذا تشمل؟

وفق التصور المتداول، يتوزع المبلغ المقترح للفرد على النحو التالي:

225 جنيهًا مخصصة للخبز.

100 جنيه مخصصة للسلع التموينية.

وبذلك يصل إجمالي المخصص النظري إلى 325 جنيهًا للفرد شهريًا.

وعند تطبيق الحساب على بطاقة تضم 4 أفراد، تصبح القيمة:

325 × 4 = 1300 جنيه شهريًا.

إلا أن هذه المعادلة لا تعني أن الحكومة أقرت بالفعل صرف 1300 جنيه لكل بطاقة مكونة من 4 أفراد، وإنما تعكس القيمة الحسابية بناءً على الرقم المقترح للفرد.

هل يحصل أصحاب بطاقات التموين على 1300 جنيه؟

الحديث عن 1300 جنيه شهريًا يرتبط بعدد أفراد البطاقة وقيمة المخصص الفردي المقترحة.

فإذا تم اعتماد مبلغ 325 جنيهًا للفرد، وظلت الأسرة مسجلة بأربعة أفراد مستحقين، فإن إجمالي القيمة الحسابية سيكون 1300 جنيه.

لكن قيمة الدعم الفعلية لن تتحدد إلا بعد الإعلان عن القواعد النهائية للمنظومة، بما يشمل طريقة احتساب المستحقين وقيمة المخصص لكل فرد وشروط الاستفادة منه.

لذلك، لا يصح حتى الآن التعامل مع مبلغ 1300 جنيه باعتباره صرفًا مؤكدًا وثابتًا لبطاقة التموين المكونة من 4 أفراد.

متى يبدأ تطبيق الدعم النقدي؟

يأتي 1 يناير 2027 ضمن المواعيد التي جرى تداولها باعتباره موعدًا محتملًا لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي.

لكن تحديد هذا التاريخ باعتباره موعدًا نهائيًا يتطلب صدور إعلان رسمي واضح من الجهات المختصة.

ويرتبط تطبيق النظام الجديد بعدد من الإجراءات، من بينها وضع قواعد الاستحقاق، وتحديد قيمة الدعم، وإقرار آلية الصرف، وتحديد كيفية استخدام المخصصات، إلى جانب تنظيم عمل المنافذ المشاركة في المنظومة.

ومن ثم، فإن الحديث عن يناير 2027 لا ينبغي أن يُفهم باعتباره موعدًا نهائيًا مؤكدًا ما لم يصدر قرار رسمي بهذا الشأن.

هل يختفي الدعم السلعي نهائيًا؟

الفكرة الأساسية للدعم النقدي هي تغيير طريقة تقديم المساعدة للمواطن.

ففي النظام السلعي يحصل المستفيد على سلع محددة ضمن قائمة وكميات تخضع لقواعد المنظومة، بينما يمنح النظام النقدي المستفيد قيمة شرائية يستطيع توجيهها إلى احتياجاته.

ويستند هذا الاتجاه إلى منح الأسر قدرًا أكبر من المرونة، خصوصًا أن احتياجات الأسرة تختلف بحسب عدد أفرادها وطبيعة استهلاكها.

وبدلًا من حصول جميع المستفيدين على السلع نفسها، تسمح الفكرة بتوجيه قيمة الدعم إلى المنتجات التي تمثل أولوية بالنسبة لكل أسرة، وفق الضوابط المحددة.

هل سيتم إلغاء بطاقة التموين؟

لا يعني الانتقال إلى الدعم النقدي بالضرورة إلغاء بطاقة التموين.

فالبطاقة يمكن أن تظل وسيلة لتسجيل المستفيدين والتحقق من الاستحقاق وإتاحة المخصص المالي، أو قد يتم تطويرها وربطها بآلية دفع إلكترونية جديدة.

وبالتالي، فإن التغيير المتوقع يرتبط أساسًا بطريقة الحصول على الدعم واستخدامه، وليس بالضرورة بإلغاء البطاقة نفسها.

أما الشكل النهائي للبطاقة ودورها في النظام الجديد، فسيتحدد وفق التفاصيل التي سيتم اعتمادها رسميًا.

تطوير منافذ التموين إلى «ميني ماركت»

يتضمن التصور المقترح جانبًا آخر يتعلق بتطوير منافذ التموين، بحيث تتحول من منافذ تركز على صرف السلع المدعومة إلى متاجر توفر مجموعة أكبر من المنتجات.

ومن بين التصورات المطروحة إتاحة السلع الأساسية إلى جانب منتجات أخرى، مثل الخضروات والفاكهة واللحوم وغيرها، وفق الضوابط التي تحددها المنظومة.

ويهدف هذا التغيير إلى منح المواطن خيارات أوسع عند استخدام قيمة الدعم، بدلًا من اقتصار اختياراته على قائمة محدودة من السلع التموينية.

40 ألف منفذ لدعم المنظومة

تشكل شبكة منافذ التموين عنصرًا أساسيًا في أي تحول مرتقب، خاصة مع الإشارة إلى وجود نحو 40 ألف منفذ يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المنظومة.

ويساعد انتشار هذه المنافذ في توفير نقاط بيع قريبة من المواطنين، كما يمكن الاستفادة منها في متابعة حركة السلع والأسعار وتعزيز الرقابة على المنتجات.

ومن المتوقع أن يرتبط نجاح النموذج بقدرة هذه المنافذ على توفير المنتجات بصورة منتظمة، إلى جانب وجود آليات فعالة للرقابة على الأسعار وجودة السلع.

هل يمكن أن يؤدي الشراء بكميات كبيرة إلى خفض الأسعار؟

يرتبط تطوير شبكة المنافذ بفكرة الاستفادة من الشراء الجماعي بكميات كبيرة.

فعندما تتجمع احتياجات عدد كبير من المنافذ، يمكن أن ترتفع القدرة التفاوضية في مواجهة الموردين، وهو ما قد يتيح الحصول على أسعار أفضل للسلع.

وفي حال انعكست هذه الوفورات على سعر البيع النهائي، فقد يستفيد المواطن من أسعار أكثر تنافسية.

لكن تحقيق هذا الهدف يتوقف على آليات إدارة عمليات الشراء والتوريد، ومدى انعكاس الأسعار التي يتم التفاوض عليها على المستهلك النهائي.

ما الهدف من التحول إلى الدعم النقدي؟

يرتبط التحول المقترح بعدة أهداف، أبرزها منح الأسر مرونة أكبر في تحديد احتياجاتها، وتطوير طريقة توزيع الدعم، وتوسيع خيارات الشراء أمام المستفيدين.

كما يستهدف التصور تطوير البنية القائمة لمنظومة التموين والاستفادة من شبكة المنافذ المنتشرة في المحافظات.

وبذلك لا يقتصر التغيير على استبدال السلع بمبلغ مالي، وإنما يمتد إلى إعادة تنظيم عملية الحصول على الدعم وطريقة توفير السلع للمواطنين.

هل 1300 جنيه مبلغ رسمي؟

حتى الآن، يجب التفريق بين القيمة المقترحة للدعم وبين القيمة التي يتم اعتمادها رسميًا.

فمبلغ 1300 جنيه هو ناتج حسابي لقيمة 325 جنيهًا للفرد في بطاقة تضم 4 أفراد، بينما يتطلب اعتماده صدور قرار رسمي يحدد قيمة الدعم وقواعد احتسابه.

وينطبق الأمر نفسه على مبلغ 325 جنيهًا؛ إذ لا ينبغي اعتباره قيمة نهائية للصرف قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيل المنظومة.

ماذا ننتظر قبل بدء التطبيق؟

قبل اعتبار منظومة الدعم النقدي نافذة بشكل نهائي، يحتاج المواطنون إلى معرفة عدد من التفاصيل الأساسية، من بينها:

قيمة الدعم المقررة لكل فرد.

شروط وقواعد الاستحقاق.

عدد الأفراد الذين يتم احتسابهم على البطاقة.

موعد بدء التطبيق الفعلي.

طريقة صرف واستخدام الدعم.

السلع التي يمكن شراءها باستخدام المخصص.

آلية عمل منافذ التموين.

مصير بطاقة التموين وشكلها بعد تطبيق النظام الجديد.

وبناءً على هذه التفاصيل فقط يمكن تحديد القيمة الفعلية التي ستحصل عليها كل أسرة.