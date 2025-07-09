إزالة 3 حالات تعدي علي مساحة 66 متر بمركز كفر صقر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

اوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمركز كفر صقر برئاسة الدكتور جلال عبد الكريم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتم تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات تعدي علي مساحة ٦٦ متر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.