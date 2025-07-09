عودة الخدمات.. رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لمبنى سنترال رمسيس

عرضت القناة الأولى، خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد سنترال رمسيس واستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدمات.



وأطلع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الموقف الحالي لمبنى سنترال رمسيس من ناحية السلامة الإنشائية وموقف الخدمات المقدمة بعد اندلاع الحريق، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس ويوجه الشكر لرجال الحماية المدنية.

وشدد رئيس الوزراء ، على ضرورة الإسراع بتقديم خطة عاجلة للتعافي وعودة المبنى للعمل بكامل كفاءته في أقرب وقت ممكن حال التأكد من سلامته الإنشائية.