قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يصطدم بـ سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية.. الليلة
مقابل 6 ملايين جنيه.. نجم الزمالك ينتقل لسموحة
البورصة تعلن استئناف التداول بعد تعليقه بسبب حريق سنترال رمسيس
اجتماع 90 دقيقة في البيت الأبيض| كواليس لقاء ترامب ونتنياهو.. ومصير غزة بعد الحرب
في ذكرى رحيله.. عبد المنعم مدبولي "إمبراطور الكوميديا"
نتنياهو: نتمسك بهدف القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية
نتنياهو عن اجتماعه مع ترامب: ركزنا على رهائن غزة ومواجهة إيران
بعد قليل.. نظر دعوى الفنان حسام عزت ضد مصطفى كامل نقيب الموسيقيين
«الهباش»: الفلسطينيون مُوحّدون رغم الانقسامات السياسية.. والاحتلال أصل المأساة
إنتهاء ماراثون الثانوية العامة غداً بامتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يُبطل الصلاة.. وما حكم ترك سورة بعدها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيله.. عبد المنعم مدبولي "إمبراطور الكوميديا"

عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي
أ ش أ

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، أحد رواد المسرح العربي وأحد أعمدة الكوميديا في مصر، الذي قدم عبر مسيرته الطويلة أعمالا شكلت وجدان أجيال، وأسس مدرسة فنية قائمة بذاتها عرفت باسم "المدبوليزم"، خرج منها عشرات النجوم الذين صاروا فيما بعد رموزا على الساحة الفنية، منهم أحمد زكي، محمد صبحي، وسعيد صالح.


ولد عبد المنعم مدبولي في منطقة باب الشعرية بالقاهرة عام 1921، وظهرت موهبته في سن مبكرة خلال المرحلة الإبتدائية، حيث تم اختياره لقيادة الفرقة المسرحية بالمدرسة، وبعدها التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي، وتخرج فيه عام 1949.


بدأ مشواره الفني بعد التخرج بالانضمام إلى فرقة جورج أبيض، ثم فرقة فاطمة رشدي. وقد كان شغفه بالفن متعدد الأوجه، إذ أحب الأطفال بشكل خاص، فغنى لهم في أفلامه ومسلسلاته مجموعة من الأغاني التي ظلت محفورة في ذاكرة الأجيال مثل "توت توت، جدو عبده زارع أرضه، والشمس البرتقالي، كما شارك في برامج الأطفال الإذاعية.


وكانت انطلاقته الحقيقية نحو الشهرة عبر البرنامج الفكاهي الإذاعي الشهير "ساعة لقلبك"، الذي ترك من خلاله رصيدا غنيا من الإفيهات الخالدة في ذاكرة المستمعين.


شارك مدبولي في أول عمل مسرحي من خلال دور "أعرابي" ضمن فرقة المسرح المصري الحديث التي أسسها زكي طليمات، ثم أسس عام 1952 فرقة مسرحية باسم "المسرح الحر".


لاحقا، انضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية تحت رئاسة السيد بدير، ثم تولى رئاسة فرقة المسرح الكوميدي، وأخرج من خلالها أكثر من 4 عروض مسرحية ناجحة.


كما كان أحد مؤسسي فرقة الفنانين المتحدين التي قدم عبرها مجموعة من أبرز العروض المسرحية مثل "البيجاما الحمرا، الزوج العاشر، والعيال الطيبين".


ومن أبرز أعماله المسرحية الأخرى التي جمعته بكبار النجوم: السكرتير الفني مع فؤاد المهندس وشويكار، الناس اللي تحت، ريا وسكينة، مطار الحب، نمرة 2 يكسب، ومولود في الوقت الضائع.


دخل مدبولي عالم السينما متأخرا، وكان أول أفلامه "أيامي السعيدة" عام 1958. لكن سرعان ما أصبح وجها محببا في السينما، وشارك في عدد كبير من الأفلام التي لا تزال خالدة في ذاكرة الجمهور، من أبرزها ، الحفيد، مولد يا دنيا، مطاردة غرامية، ربع دستة أشرار، شهادة مجنون، الزوج العازب، ومدرسة المشاغبين.


وكان آخر ظهور سينمائي له في فيلم "أريد خلعا" مع الفنان أشرف عبد الباقي.


في عالم الدراما التليفزيونية، تألق مدبولي في العديد من الأعمال التي أثبتت قدرته على الجمع بين الأداء الكوميدي والدرامي، منها: أبنائي الأعزاء شكرا، عالم عم أمين، أولادي، والعائلة.


كما قدم عددا من المسلسلات الإذاعية الناجحة، منها: الثلاثة المدهشين، الأزواج الثلاثة، والعتبة جزاز.


طوال مشواره الحافل، نال مدبولي العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها: وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983.
وفي مثل هذا اليوم، 9 يوليو من عام 2006، غاب عبد المنعم مدبولي عن الحياة بعد إصابته بالتهاب رئوي وهبوط حاد في الدورة الدموية.


لكن رغم الرحيل، لايزال تأثيره ممتدا في كل من اعتلى خشبة المسرح بعده، وفي ذاكرة كل من ابتسم على وقع نكاته أو تربى على أغانيه، أو وجد في "المدبوليزم" مدرسةً للحياة قبل أن تكون فنا.
 

ذكرى رحيل الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي رواد المسرح العربي أعمدة الكوميديا في مصر مدرسة فنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

الدولار

بعد تحركها.. أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

سنترال رمسيس

«تنظيم الاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 90% وسنعوّض المُتضررين

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

ارشيفية

جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل

ترشيحاتنا

ازهر الشرقية

أزهر الشرقية يكرم الأوائل والمتفوقين في احتفالية كبرى

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 129 شركة مهددة بالانهيار.. ومدينة هي الأكثر خطورة على السائقين

السيارات

مدينة مصنفة "الأكثر خطورة" على السائقين في قيادة السيارات

بالصور

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك.. شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

مازدا تفاجئ الأوروبيين بسيارة سيدان كهربائية جديدة.. شاهد

مازدا
مازدا
مازدا

لا ترميه بعد الآن.. قشر الليمون كنز صحي ومنزلي لا يُقدّر بثمن | اعرف فوائده

فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون
فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون
فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون

القضية في القلب قبل الصورة.. أميرة فتحي تتألق بفستان الكوفية الفلسطينية|شاهد

أميرة فتحي
أميرة فتحي
أميرة فتحي

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد