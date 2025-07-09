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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متمنيا له التوفيق.. شيخ الأزهر يستقبل رئيس قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد

شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ويتمنى له التوفيق في أداء مهام عمله
شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ويتمنى له التوفيق في أداء مهام عمله
إيمان طلعت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، المستشار حسين مصطفى مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، حيث قدَّم فضيلته التهنئة بمناسبة توليه المنصب، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر ، خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة، مشيرا إلى أن العدالة وسيادة القانون هما الأساس المتين الذي تقوم عليه الدول، وأن الأزهر الشريف يدعم دائمًا كل الجهود التي تضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية مصالح الوطن والمواطنين.

من جانبه، أعرب المستشار حسين مدكور عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر على تهنئته وحفاوة استقباله، مؤكدًا حرص هيئة قضايا الدولة على أداء دورها بكل أمانة ونزاهة، وبما يسهم في دعم مسيرة الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ العدالة وحماية سيادة القانون.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة شيخ الأزهر

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