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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر الشريف يشدد على ضرورة توفير الخدمات الطبية لأهالي الصعيد

افتتاح المباني الجديدة بطب أسيوط
افتتاح المباني الجديدة بطب أسيوط
محمد شحتة

أوصى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ رئيس جامعة الأزهر ونوابه بتوفير جميع الخدمات الطبية لأهالي الصعيد وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.

وهنَّأ شيخ الأزهر، أعضاء هيئة التدريس والمواطنين بالمباني الجديدة، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها، وأن يكونوا خير حراس لها، فمن المهم العناية بهذه المباني بعد الافتتاح والمحافظة عليها.

وقال الإمام الأكبر- خلال اتصال هاتفي - لجمهور الحاضرين: إن الأهالي انتظروا هذه الخدمات طويلًا، والمرضى في الصعيد  يحتاجون لكل خدمة، وهذه مسئولية كبيرة سنسأل عنها أمام الله.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات، الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب أسيوط، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس.

الأزهر الشريف شيخ الأزهر جامعة الأزهر الخدمات الطبية الصعيد

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