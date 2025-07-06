عباس شومان ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مباني جديدة بطب أسيوط

افتتح الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء وكيل الأزهر السابق، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، المباني الجديدة (٥، ٦) بمستشفى طب الأزهر بأسيوط.

ورافق نواب رئيس الجامعة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب أسيوط، ولفيف من العمداء وأعضاء هيئة التدريس.

تعرف على مباني مستشفى طب الأزهر بأسيوط الجديدة

وتضم المباني الجديدة "حضانات أطفال، ووحدات غسيل كلوي، وأسِرَّة رعاية مركزة، وأقسام للطوارئ والحروق والحالات الحرجة، وغرف ولادة، وغرف لأقسام أخرى.

وقدمت قيادات الأزهر، الشكر إلى رئيس الجمهورية، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمهما المستمر في تطوير مستشفيات الجامعة.