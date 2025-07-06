وكيل الأزهر يستقبل وفد معهد زيس الإندونيسي لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفدًا من معهد «زيس» بدولة إندونيسيا، برئاسة جاهشوان هاريو ساسونكو، مؤسس المعهد، وذلك لبحث سُبُل التعاون المشترك في المجالين العلمي والتعليمي.

وأكد وكيل الأزهر، خلال اللقاء ترحيب الأزهر الدائم بأبناء الدول الإسلامية، خاصة إندونيسيا التي تحظى بعلاقات علمية وثقافية ممتدة مع الأزهر، مشيرًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يُولي الطلاب الوافدين عنايةً خاصة، ويحرص على دعمهم علميًّا وتربويًّا.

وأعرب د.الضويني، عن ترحيبه بالتعاون مع معهد «زيس»، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم كل سُبُل الدعم اللازمة له لأداء رسالته التعليمية، كما أوصى بدراسة إنشاء فرع لمدرسة «الإمام الطيب» لتحفيظ القرآن الكريم داخل المعهد في إندونيسيا.

من جانبه، عبّر وفد معهد «زيس» عن بالغ تقديره للأزهر الشريف “كعبة العلم” التي يقصدها الطلاب والباحثون من شتى بقاع الأرض، مؤكدًا أن مناهج الأزهر هي المرجع الأساس الذي يُدرَّس في المعهد الذي تأسس عام 2021، ويضم حاليًا نحو ألف طالب، ما يعكس ثقة المجتمع الإندونيسي في الفكر الوسطي الأزهري، مؤكِّدًا تطلعه الدائم إلى نشر المنهج الأزهري في ربوع إندونيسيا من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية بالأزهر الشريف.