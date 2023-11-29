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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار خلال فصل الشتاء

محافظ الشرقية الدكتور
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على استمرار مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث حفاظاً على أرواح المواطنين.


جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظة اليوم /الأربعاء/ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وممثلين عن إدارتي الحماية المدنية والمرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية.


وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللوحات الإعلانية الكبيرة أعلى العمارات السكنية والتأكد من تثبيتها بصورة جيدة مع الاستمرار في إجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، قائلا "نعمل جميعا في منظومة عمل واحدة لمواجهة أي تحديات أو أحداث طارئة ولدينا السيناريوهات المسبقة للتعامل مع أي أزمة أو طارئ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن".


وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وزارة الزراعة بمتابعة عمل اللجان المشكلة لرصد أي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.


وطالب المحافظ من مسؤولي وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين لشن حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين والدفع بكميات كبيرة من السكر بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجات المواطنين ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.


كما كلف المحافظ، السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لحصر الأنشطة التجارية والصناعية غير الرسمية بالقرى والمراكز وإعداد تقرير مفصل بها تمهيدا لطرح عدد من الحوافز والمبادرات لتشجيع أصحابها على تقنين أوضاعهم والدخول ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة تحقيقاً للصالح العام وتحسين مستوى الدخل بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

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