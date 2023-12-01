جامعة الأقصر تحث الطلاب على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة الأقصر اللقاء التثقيفي دور الطالب الجامعي في الحياة الانتخابية؛ تحت شعار جيل الجمهورية الجديدة، برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وأقيم على هامش الفعاليات لقاء للشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، بطلاب الجامعة والجامعات المشاركة.

وحث الدكتور حمدي محمد حسين، طلاب الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم كواجب وطني مشددًا على أهمية نشرهم الوعي في محيط أسرهم بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق الديمقراطية وإثبات للعالم أن مصر دولة ديمقراطية لاستكمال المشروعات التنموية التي بدأت الدولة في انشائها.

أضاف رئيس جامعة الأقصر، المشاركة الحقيقية تكون من خلال إبداء الرأي داخل الصناديق الانتخابية وبكل شفافية ومسئولية.

IMG-20231201-WA0013

IMG-20231201-WA0015

IMG-20231201-WA0014

IMG-20231201-WA0012