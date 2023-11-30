عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر ورئيسة المجر يشهدان توقيع اتفاق التآخي في الثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة

صدى البلد

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم،  كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية المجر ، لدى وصولها محافظة الأقصر، على هامش زيارتها الرسمية الأولى لمصر.


وشهدت رئيسة جمهورية المجر،  بحضور محافظ الأقصر، مراسم توقيع اتفاق التآخي والتعاون بين محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية ومدينة سيكشفهيرفار بجمهورية المجر، والذي يمثلها عمدتها اندراس سير بالكو فيكس والذي استقبله محافظ الأقصر مسبقا بديوان عام المحافظة.


ويشمل اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة الاقصر ومدينة سيكشفهيرفار، توثيق العلاقات وأواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الطرفين في مجالات الثقافة والعلوم والاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة والرياضة ، عن طريق تبادل الوفود والخبرات وتنظيم وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات، والتعرف على ثقافة وتاريخ المدينتين ومواطنيهما، وتشجيع التواصل بين الشركات الاقتصادية او التجارية والمجموعات الخدمية في كلا المدينتين.


ومن جانبه رحب محافظ الأقصر ، برئيسة جمهورية المجر ضيفه عزيزة على أرض محافظة الأقصر، معربا عن تقديره لحرصها على حضور مراسم توقيع اتفاقية التآخي بين محافظة الأقصر ومدينة سيكشفهيرفار، متمنياً أن تسهم الاتفاقية في المزيد من التنامي للعلاقات الثنائية وتعزيز مسارات التعاون المشترك بين الجانبين. 

الاعتماد والرقابة الصحية تنظم لقاءات تعريفية بالمنشآت الطبية في الأقصر

مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء نادي أعضاء هيئة التدريس


وعلى هامش زيارة رئيسة المجر لمحافظة الأقصر ، قامت بجولة سياحية لعدد من المزارات الأثرية بمدينة الأقصر من بينها مقابر وادي الملوك والملكات بالبر الغربي، كما قامت بزيارة مواقع أعمال البعثة الأثرية المجرية العاملة بالبر الغربي.


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل كاتالين نوفاك رئيسة المجر  بقصر الاتحادية في زيارتها الأولى لمصر، مشيداً بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.


ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.

الأقصر التعاون المشترك الثقافة والفنون الصداقة والتعاون بجمهورية مصر العربية توقيع اتفاقية رئيسة جمهورية رئيسة المجر محافظة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

هولندا تدعو دول أوروبا للاستعداد لـ الحرب

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

ترشيحاتنا

مباحثات بين أمريكا وإسرائيل حول إمكانية إعادة سكان شمال غزة

فلسطين المحتلة.. اعتراض صاروخي في نتيفوت وسديروت

ممثل الجالية المصرية بالإمارات يكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة

فيروس مميت .. سبب وفاة لاعب في الدوري الألماني

فلسطين.. انفجارات قوية تدوي في غلاف غزة

البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا 24 شهرا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الطيارة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

فيديو

التسجيل ينتهي خلال أيام .. اعرف شروط حج الجمعيات وطريقة التقديم

وفاة هنري كيسنجر مهندس الدبلوماسية الأمريكية.. أبرز الملفات والمواقف في مسيرته|فيديوجراف

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

أنا مسلمة.. ياسمين صبري ترد على أنباء زواجها سرا.. فماذا قالت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ