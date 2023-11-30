الاعتماد والرقابة الصحية تنظم لقاءات تعريفية بالمنشآت الطبية في الأقصر



نظم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، برئاسة دكتور ممدوح الوشاحي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لقاء تعريفي مع عدد من مديري المنشآت الصحية الخاصة الراغبة بالعمل كوحدات رعاية أولية بالأقصر، وذلك ضمن خطة الهيئة لعقد سلسلة من اللقاءات التوعوية والتعريفية مع مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، باعتبارهم شركاء رئيسيين في خطة تطوير المنظومة الصحية، وذلك لشرح المميزات التي تحصل عليها المنشآت الصحية بحصولها على الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن "جهار" وتحفيزهم للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



شارك باللقاء من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر: أحمد عمر، مدير عام الفرع، شريف الشريف، بالإدارة المركزية للمستفيدين، ومن فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر: خالد عبد الحميد، مسئول تسجيل المنشآت، أرميا إبراهيم، عضو الدعم الفني، جابر حسين، مسئول نظم المعلومات



وخلال اللقاء، قام ممدوح الوشاحي، بشرح منظومة التأمين الصحي الشامل واختصاصات هيئاتها الثلاث (هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل)، والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين من المنظومة الجديدة سواء من المرضى أو مقدمي الخدمات الصحية، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص وانضمام المنشآت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد التأهيل والحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار"، وتقديمها لخدمات الرعاية الأولية والتي تمثل ركيزة أساسية للخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة



كما استعرض مدير فرع الأقصر، المميزات التي تحصل عليها المنشأة من تطبيق معايير الجودة من وفر للتكلفة، وضمان أمان وسلامة المرضى والفرق الطبية، وكذلك مزايا الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل،بالإضافة إلى شرح معايير الاعتماد، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصحية في تطبيق معايير الجودة، مؤكداً أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعتبر الجهة المسئولة عن إصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية للخدمات الصحية والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، وأن دخول المنشأة الصحية للمنظومة الجديدة يشترط تطبيق المعايير والحصول على الاعتماد من الهيئة، وذلك حرصاً على تقديم خدمات صحية آمنة وبمستويات جودة عالمية لجميع المنتفعين بالتأمين الشامل.

وفي ذات السياق، قام فريق فرع الأقصر، بشرح اختصاصات "GAHAR"، والخطوات التي تتخذها المنشأة الصحية، بدءا من التسجيل والتعرف على جميع أدلة المعايير المتوفرة بالمجان على الموقع الالكتروني للهيئة، بالإضافة إلى توفير الهيئة لخدمات الدعم الفني لمساعدة المنشآت الصحية للتقييم الذاتي، بالإضافة إلى البرامج التدريبية للعاملين بالمنشأة على تطبيق المعايير بمعرفة خبراء متميزين بمجال الجودة

كما تناول اللقاء، مناقشة كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة وجهة الحصول عليها، والتعريف بآلية ربط الأفراد على المنشآت والعدد المحدد لكل طبيب، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات الصحية المطلوبة من داخل التغطية، وشرح آلية صرف المستحقات، فضلاً عن مناقشة المشكلات التي تواجه المنشآت والعمل على إيجاد حلول لها.

أشرف على تنفيذ اللقاء، دكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، دكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع