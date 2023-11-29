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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحث إنشاء مقر جديد لجامعة الأقصر بمدينة طيبة على مساحة 165 فدانا

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، لمواصلة التعاون والتنسيق بين جهاز المدينة وجامعة الأقصر، بشأن إنشاء مقر جديد لمبنى الجامعة، والكليات الملحقة بها على مساحة 165 فدانا بالمدينة، ودراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض لنادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، استكمالاً لمنظومة التعليم الجامعي بمدينة طيبة الجديدة، لخدمة أبناء المحافظة والمدينة.

كما قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بالمرور على عدة مواقع بمدينة طيبة الجديدة، لاختيار موقع  مناسب لإنشاء عمارات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين".

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واستكمل رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، جولته بالمرور على المجمع الترفيهي، والذى بدأ العمل به، حيث يحتوى على ( غرف فندقية - مجمع مطاعم وكافيهات – ألعاب مائية -  مبنى بولينج – منطقة ترفيهية)، وسوف يخدم مدينة طيبة الجديدة ومحافظة الأقصر، وسيساعد في جذب الاستثمار بالمدينة .

 

وقال المهندس علاء عبداللاه مصطفى، إنه تم بيع 12 محلاً تجاريا بأنشطة متنوعة بمساحات تتراوح من 22 م٢ : 66 م٢، بمناطق مختلفة بمدينة طيبة الجديدة بالمزاد العلني، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد، لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين .

وأوضح رئيس الجهاز، أن المحال التجارية التي تم بيعها بأنشطة " مطعم، وسوبر ماركت، وكافتيريا، ومكتبة، ومواد غذائية، وملابس "، بإجمالي قيمة بيعية حوالي 26 مليون جنيه.

وأشار " مصطفى "، إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية بالمدينة، نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها .

جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة جامعة الاقصر مدينة طيبة الجديدة Finance Real Estate

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