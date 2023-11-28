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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين الإسكان والمرافق بمستقبل وطن: المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية رسالة مهمة للعالم

لقاء توعوي بحي الجمرك
لقاء توعوي بحي الجمرك

عقدت أمانة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، لقاءً توعويًا مع العاملين بحي الجمرك حول المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت شعار "انزل شارك .. من أجل مصر"، وبحضور المهندسة نهى خليفة، رئيس الحي، وخالد الطماوي أمين قسم الجمرك.


تناول اللقاء حث العاملين علي المشاركة الإيجابية في النزول للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والوقوف خلف القيادة السياسية ودعم قرارات الدولة وتم عرض كل الدعم اللوجستي لكافة مديري الإدارات والعاملين بها وتوفير وسائل انتقال لتسهيل أجراءات العملية الانتخابية.

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وخلال اللقاء، أكد المهندس الاستشاري السيد، امين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن، أهمية إقبال المواطنين على التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لأن المشاركة بكثافة ستظهر مصر بصورة مشرفة أمام العالم، وسترسل برسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب المصري يقف خلف دولته وقيادته السياسية في وجه المخاطر التي يتعرض لها الوطن، وسعيًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين.


وطالب جميع العاملين بالحي وقياداته على المشاركة الإيجابية في التصويت والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا من دور مصرنا الحبيبة الرائد ومكانتها بين الشعوب، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي للعاملين للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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