الإسكندرية .. انقطاع المياه غربي المحافظة بسبب وجود كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق غربي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة الرابعة، بسبب حدوث كسر مفاجئ وجاري حاليا أعمال الإصلاح لعودة المياه طبيعتها.

وذكرت الشركة في بيان أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة الرابعة عصرا حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح، في مناطق غرب الإسكندرية مرغم وتوشكى والمناطق المجاورة.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه والمغذي لرافع مرغم أسفل كوبري أبوالخير بالطريق الصحراوي.

وطالبت شركة المياه بالإسكندرية، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لسد حاجتهم من المياه في فترة انقطاعها، إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.

ونوهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى إتاحة رقم 125 من أي رقم أرضي ورقم 035815700 كما أن هناك رقم 01210767877 للتليفون المحمول لاستقبال الشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الشكاوى.