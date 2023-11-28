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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: تحرير محضر تصرف 34 طن سكر بالعجمي

سكر
سكر

أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أحمد إبراهيم، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على شركات تعبئة السكر، مشيرًا إلى تحرير محضر لتصرف أكثر من 34 طن سكر بالعجمي.

ففي إدارة العجمي التموينية، تم تنفيذ حملة تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك أسفرت عن تحرير محضر تصرف لـ1200 جوال سكر بأحد شركات تعبئة السكر يزن الجوال الواحد 50 كجم و9 عبوات سكر كل عبوة بها 20 كيسًا يزن الكيس الواحد كجم بإجمالي 180 كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

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