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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية: تنظيم عدة فعاليات لتشجيع الطلاب على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد إجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، ضرورة حث جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على المشاركة فى الاستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر القادم، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وإسهاما هاماً في العملية الديمقراطية.

وأكد على عمداء الكليات تشجيع الطلاب ليكونوا إيجابيين، والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي لديهم للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأكد على إطلاق سلسلة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة تتضمن قيام اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ نشاط طلابى بعنوان " اعرف لجنتك .. انزل شارك .. كن إيجابياً "  يتم من خلالها توفير خدمة تحديد أماكن الاقتراع والتعرف على اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومى للطلاب المتاحة على قاعدة البيانات الانتخابية، وذلك بهدف تعزيز الوعي وحث الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، وقيامهم بدورهم في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وفى إطار حرص الجامعة على إتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي لتحقيق مستوى عالي من التميز، أكد رئيس الجامعة على الاستمرار في خطة تطوير المعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية لها ورفع القدرات المعملية بها.

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