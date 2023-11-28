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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والبترول لإنشاء محطات تموين وخدمة وقود وغاز متكاملة

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يوقع بروتوكول تعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الأستاذ ناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمة وقود وغاز متكاملة، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء محطات الوقود والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد القومي وفقًا لإستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق «رؤية مصر 2030».

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وخلال توقيع البروتوكول؛ أكد محافظ الإسكندرية أن شركة التعاون للبترول هي إحدى شركات قطاع البترول الرائدة في مجال الخدمات البترولية وإنشاء محطات تموين السيارات.

ورحب المحافظ بهذا التعاون الذي يهدف إلى تحقيق أهداف المحافظة في إقامة محطات تموين وخدمات سيارات متكاملة لخدمة المواطنين بالعديد من المناطق.

وأضاف اللواء محمد الشريف، أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التي لها إسهامات كبيرة في تنمية الإسكندرية وله العديد من المشاركات المجتمعية التي يحتاجها أهالي المحافظة.

ومن جانبه؛ قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر للمحافظ على جهود المحافظة لتذليل كافة العقبات، مؤكدًا أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم إبرام عقد تشغيل وإدارة منفصلة لكل محطة، بالإضافة إلى قيام الشركة بجلب العلامات التجارية المميزة لإدارة الخدمات بالمحطات المقرر إنشاؤها، كما سيتم تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي.

شهد التوقيع، المهندس/ أشرف عبد الحي مدير عام منطقة الإسكندرية، والدكتور/ أشرف حمدان مدير تسويق المواد البترولية والوفد المرافق لهم.

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