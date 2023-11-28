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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متكاملة الخدمات..

التعاون للبترول توقع مع محافظة الإسكندرية بروتوكولا لإنشاء وتشغيل محطات تموين السيارات

خلال التوقيع
خلال التوقيع

وقع محافظ الإسكندرية ، اللواء محمد الشريف، والمحاسب ناصر شومان رئيس  شركة التعاون للبترول ، بروتوكول تعاون بين الجانبين لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمة وقود وغاز متكاملة، وذلك فى إطار التعاون والتكامل والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومحافظة الأسكندرية.

وبموجب هذا البروتوكول ستقوم المحافظة بتوفير قطع أراضى لإقامة محطات تموين المواد البترولية والخدمات المتكاملة، على أن يتم إبرام عقد تشغيل وإدارة منفصل لكل محطة ، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

هذا إلى جانب قيام التعاون للبترول بالتسويق لجذب العلامات التجارية المميزة لإدارة الخدمات بالمحطات المقرر إقامتها وفق البروتوكول ،كما سيتم وضع مخططات معتمدة لكل محطة متضمنة جميع المعدات اللازمة للتشغيل وكذلك تطبيق اشتراطات الأمن الصناعى .

ورحب المحافظ، بهذا التعاون الذى يأتى مع شركة التعاون للبترول إحدى شركات قطاع البترول الرائدة فى مجالات تصنيع وخلط وتعبئة وتسويق الزيوت المعدنية والشحومات والمنتجات الكيميائية والبترول وإقامة المحطات  ، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم لإقامة تلك المحطات ، فى إطار العمل على زيادة انتشار المحطات المتكاملة التى تقدم  التموين بالوقود والغاز وكذلك خدمات السيارات والمواطنين.

شركة التعاون للبترول محطات تموين مايكل عياد محافظ الاسكندرية قطع أراضي وزارة البترول

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