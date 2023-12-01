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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: هيئة الفولبرايت تقدم منحا لطلاب الجامعات التكنولوجية

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

أكد الدكتور. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن برنامج فولبرايت في مصر يعُد أحد البرامج الرائدة للتبادل التعليمي والثقافي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المُتبادل من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمُدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمُساهمة في إيجاد حلول للقضايا المشتركة،مع ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المُقدمة للباحثين المصريين من هيئة فولبرايت، خاصة في ظل علاقات التعاون المُثمرة، والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات.

وعقدت د. ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت اجتماعًا مع د. أحمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ لمناقشة المنح التي تقدمها هيئة فولبرايت لطلاب الجامعات التكنولوجية، بحضور د. محمد وطني الخبير الفني بالجامعات التكنولوجية، ود. ممدوح سيد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي، ورؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية، ومديري الكليات التكنولوجية، بالإضافة إلى نُخبة من المهتمين بالتعليم في مصر.

وأكدت د. ماجي نصيف أهمية التعاون المُثمر بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتحقيق الأهداف المنشودة في خدمة الطلاب، مشيرة إلى حرص الهيئة على دعم وتأهيل الطلاب للالتحاق بالمنح المقدمة من الهيئة.

واستعرضت د. ماجي نصيف الدورات التدريبية والمنح الدراسية التي تقدمها الهيئة، والمهارات التي يكتسبها الطلاب بعد الحصول على تلك الدورات،  مؤكدة على حصول الطلاب على دورات تدريبية لتأهيلهم للالتحاق بالمنح المُقدمة من الهيئة.

من جانبه، أشاد د. أحمد الصباغ بالجهود التي تُقدمها الهيئة في دعم ورعاية الطلاب من خلال تذليل العقبات لتقديم المنح لهم، مشيرًا إلى فتح باب الجامعات التكنولوجية لعمل مقابلات شخصية لطلابها من أجل انتقاء الطلاب لتأهيلهم للالتحاق بمنح الكليات المجتمعية بعد الحصول على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس على حدِ سواء.

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