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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق دورة إعداد المدربين TOT والحقيبة التدريبية PTP بـ جامعة عين شمس

الدكتور اسلام السعيد
الدكتور اسلام السعيد

أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، عن انطلاق أقوى دورات إعداد المدربين TOT وتصميم  الحقيبة التدريبية "أونلاين" باعتماد جامعة عين شمس، مع نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي.

وكشف الدكتور اسلام السعيد المميزات التي يحصل عليها المتدرب: 


1) يحصل المتدرب على شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية معتمدة من جامعة عين شمس، ومركز تعليم الكبار بالجامعة، ومن باوندليس للتدريب وريادة الأعمال، باجتياز الدورتين بنجاح:
دورة_TOT  بعدد ساعات (60 ساعة تدريبية) شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.


دورةتصميم الحقائب التدريبية: بعدد ساعات (21ساعة)، شاملة التطبيقات.
2) يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة.
3) يحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب في التنمية البشرية تفيده في بداية حياته العملية كمدرب، وكمصمم حقائب تدريبية.
4) يحصل المتميزون على فرصة للعمل كمدربين بالمركزين.
5) تقام حفلة تخرج  للمتدربين بأكبر قاعات المؤتمرات، بتنظيم باوندليس للتدريب وريادة الأعمال 

واشار مدير مركز تعليم الكبار إلى محتوى الدورة ،لافتا الدورة أربعة مستويات، (9) أيام (أونلاين) لمدة ثلاثة أسابيع ، مدرب مختلف لكل يوم تدريبي، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.


المستوى الأول 
- مفهوم التدريب وعناصره
- مجالات التدريب
-صياغة الأهداف التدريبية
- تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية.
- أنماط المتدربين المختلفة وأساليب التعامل معهم.
- بيئة التدريب الفعالة

المستوى الثاني 
- إستراتيجيات وأساليب التدريب الفعالة.
-مهارات وإستراتيجيات التدريب الإلكتروني.
- مهارات المدرب المتميز.
- تصميم الأنشطة التدريبية.
-الألعاب التدريبية.

 المستوى الثالث 
- الإتيكيت الحركي و المظهر للمدرب وتشكيل الانطباعات.
-التلوين الصوتي للمدرب.
- مهارات أساسية في العروض التقديمية وبرنامج الباوربوينت
- تخطيط وتقويم البرامج التدريبية.
- التسويق الإلكتروني للمدرب.
- عروض تطبيقية للمتدربين.

لمستوى الرابع 
- مفهوم الحقيبة التدريبية وأهميتها.
- أنواع الحقائب التدريبية.
-  مكونات الحقيبة التدريبية.
- معايير جودة تصميم الحقيبة التدريبية.
- تصميم نموذج لحقيبة تدريبية.

 شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة:
- صورة من الرقم القومي أو جواز السفر
 - صورة من شهادة المؤهل الجامعي 
 المؤهل الجامعي شرط للالتحاق بالدورة
 

وعن مواعيد الدورة اوضح السعيد ،ان  الدورة "9" أيام "أونلاين" عبر تطبيق زووم Zoom تبدء من اليوم   إلى 16 ديسمبر 2023.. مواعيد الدورة من السابعة حتى العاشرة مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة ثلاثة أسابيع .

 

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