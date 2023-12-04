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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذيرات لـ حزب الله.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدتين في لبنان

المدفعية الإسرائيلية
المدفعية الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي الخيام وكفركلا جنوب لبنان بقصف مـدفعي وقنابل ضوئية.

وأضافت وسائل الإعلام البنانية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة الخيام ومنطقة السهل في جنوب لبنان.

https://x.com/qudsn/status/1731459621569564871?s=20

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عوفير جندلمان، حزب الله اللبناني من ارتكاب خطأ قد يجلب الخراب للبنان.

وزعم جندلمان، في بيان صحفي، أن حماس بدأت هذه الحرب ولكننا سننهيها بشروطنا وبانتصار مبين لا يقبل التأويل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافاً لـ حزب الله في لبنان

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