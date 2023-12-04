بعد تحذيرات لـ حزب الله.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدتين في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي الخيام وكفركلا جنوب لبنان بقصف مـدفعي وقنابل ضوئية.

وأضافت وسائل الإعلام البنانية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة الخيام ومنطقة السهل في جنوب لبنان.

https://x.com/qudsn/status/1731459621569564871?s=20

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عوفير جندلمان، حزب الله اللبناني من ارتكاب خطأ قد يجلب الخراب للبنان.

وزعم جندلمان، في بيان صحفي، أن حماس بدأت هذه الحرب ولكننا سننهيها بشروطنا وبانتصار مبين لا يقبل التأويل.