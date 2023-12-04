بيان من القيادة المركزية الأمريكية بشأن استهداف 3 سفن في البحر الأحمر

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، بيانا تعليقا على استهداف مليشيات الحوثي 3 سفن تجارية تابعة لـ 14 دولة بـ 4 هجمات منفصلة في المياة الدولية في البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أن المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني استجابت لنداءات الاستغاثة وقامت بتقديم المساعدة لهذه السفن.

https://x.com/CENTCOMArabic/status/1731439218994319503?s=20

وقي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن سفينة حربية أمريكية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

وأوضحت “البنتاجون” أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم، اليوم الأحد، في البحر الأحمر؛ مما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضح البنتاجون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني)، والسفن التجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".